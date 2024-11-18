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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 18 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 18 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için kasım ayı ödemelerinin yapılacağı tarih sorgulanıyor. SMS ve e devlet ekranı üzerinden evde bakım maaşı yatıp yatmadığı öğreniliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 18 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:40
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Kasım itibarıyla başladı. Ödeme alan hak sahipleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabilecekler.

          EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

          Evde bakım yardımı maaşı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

        • 3

          E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

          Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          EVDE BAKIM MAAŞLARI SMS YOLUYLA SORGULANABİLİYOR

          Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.

          Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamalarını gerçekleştirebilir.

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