        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet desteği her ay şehirlerde kademeli olarak hesaplara geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, 2025 Ekim ayı Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Giriş: 13.10.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:56
          Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişilere ve ailelerine ödenen evde bakım parası Ekim ayı ödemeleri ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

          EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          Buna göre Ekim ayı ödemelerinin de 15 Ekim tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

          Ekim ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

          Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

          Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

          Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

          Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

