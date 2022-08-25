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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı, Ağustos ayının sonlarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükselen evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığı araştırılıyor. İşte, 25 Ağustos 2022 Perşembe eve bakım maaşı yatan iller listesi...

25.08.2022 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Her ayın 15'i itibariyle başlayan evde bakım aylıkları ayın 31'ine kadar hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli olan bireylerin bakımını üstlenenlere düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması SMS ve e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 25 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    1- Batman

    2- Sivas

    3- Osmaniye

    4- Kars

    5- Muğla

    6- Bilecik

    7- Aydın

    8- Rize

    9- Muş

    10- Gümüşhane

    11- Siirt

    12- Aksaray

    13- Ordu

    14- Karabük

    15- Erzincan

    16- İzmir

    17- İstanbul

    18- Denizli

    19- Sakarya

    20- Ağrı

    21- Bursa

    22- Tekirdağ

    23- Balıkesir

    24- Elazığ

    25- Ankara

    26- Mersin

    27- Karaman

    28- Bolu

    29- Adana

    30- Niğde

    31- Bartın

    32- Kırıkkale

    33- Erzurum

    34- Yalova

    35- Mardin

    36- Konya

    37- Afyonkarahisar

    38- Adıyaman

    39- Çorum

    40- Şanlıurfa

    41- Diyarbakır

    42- Kahramanmaraş

    43- Tokat

    44- Kütahya

  • 45- Bingöl

    46- Burdur

    47- Manisa

    48- Malatya

    49- Çankırı

    50- Çanakkale

    51- Antalya

    52- Isparta

    53- Gaziantep

    54- Kocaeli

    55- Zonguldak

    56- Uşak

    57- Giresun

    58- Şırnak

    59- Hatay

    60- Kırşehir

    61- Edirme

    62- Eskişehir

    63- Kırklareli

    64- Kastamonu

    65- Van

    66- Yozgat

    67- Kilis

    68- Trabzon

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.

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