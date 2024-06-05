Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama 2024: Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman, bayramdan önce yatar mı?
Haziran ayı Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarında dedi. Gözler evde bakım maaşı ödeme takvimine çevrildi. Normalde 15'nden itibaren evde bakım parası hesaplara geçiyor. Peki Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireylerin bakımına yönelik ödenen evde bakım maaşının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği araştırılıyor. Bakım ödeneğinden yararlanan vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenebiliyor. İşte Evde bakım maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri 2024
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında gerçekleşiyor. Şehir şehir yatırılan ödemeler birkaç gün içerisinde tamamlanıyor ve hak sahiplerinin hesabında görülüyor.
2024 Haziran ödemeleri de ayın 15'i itibarıyla bekleniyor. 16 Haziran'ın Kurban Bayramı olması , 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
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EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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