Mayıs ayının ilk haftasının son günleri yaşanırken evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırması gündeme geldi. Evde bakım maaşı her ay destekten yararlananların hesaplarına aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen yardım parasının ne kadar olduğu ve maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte, 7 Mayıs 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesine dair bilgiler...