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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı! 24 Ocak evde bakım maaşı parası yattı mı?

24 Ocak 2022 Evde bakım parası yatan iller neler? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım parası yatan iller 24 Ocak 2022 Pazartesi günü belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların bakım masraflarını kolaylaştırmak adına evde bakım maaşı veriyor. 2022 asgari ücretle beraber evde bakım parası da zamlandı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte 24 Ocak 2022 Evde bakım maaşı yatan iller

24.01.2022 - 12:35 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Ocak ayıyla birlikte en çok araştırılanların başında bu sorunun cevabı yer alıyor. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 24 OCAK 2022 

    1- Tokat

    2- Kırklareli

    3- Sivas

    4- Aksaray

    5- Çanakkale

    6- Zonguldak

    7- Manisa

    8- Bilecik

    9- Karabük

    10- Mugla

    11- Kocaeli

    12- İstanbul

    13- Amasya

    14- Osmaniye

    15-Sakarya

    16- Ordu

    17- Uşak

    18- Afyonkarahisar

    19- Antalya

    20- Diyarbakır

    21- Balıkesir

    22- Samsun

    23- Mersin

    24- Çorum

    25- Bursa

    26- İzmir

    27- Kırıkkale

    28- Düzce

    29- Bolu

    30- Adana

    31- Kayseri

    32- Gaziantep

    33- Hatay

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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