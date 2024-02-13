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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı: 14 Şubat 2024 evde bakım parası yattı mı, ne kadar, kaç para oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım parası yatan iller listesi: 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

        Evde bakım parası yatan iller güncel listesi merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli veya yaşlı olan kişilerin evde bakımını üstlenen kişilere verilen yardımın ne kadar olduğu araştırılıyor. Sizler için "Evde bakım parası ne zaman yatacak, ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 07:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 07:03
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        • 1

          Evde bakım parası yatan iller listesi araştırması Şubat ayının ikinci haftasına giriş yapılmasıyla beraber sıklaştı. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakım masraflarını karşılamak için verilen evde bakım maaşı yeni yıl ile beraber zamlandı. Peki, yeni ve zamlı evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte, 2024 Şubat ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        • 2

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

          Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

        • 3

          ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

          Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi. Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

          Evde bakım paraları henüz yatırılmaya başlamadı. Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 8

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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