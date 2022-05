Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak veriliyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte 13 Mayıs Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi aramaları hız kazandı. Her ilin kaymakamlıkları ve valilikleri tarafından her ayın 15’i itibariyle maddi destek hesaplara yatırılıyor. İşte, 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…