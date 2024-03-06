Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2024 evde bakım parası ne kadar oldu?
Evde bakım parası yatan iller güncel listesi yardımdan yararlananlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca engelli veya yaşlı olan kişilerin evde bakımını üstlenen yakınlarına verilen evde bakım parasının ne kadar olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda merak edilen "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranına dair bilgiler...
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Evde bakım parası yatan iller listesi araştırması Mart ayına giriş yapılmasıyla beraber sıklaştı. Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak yardımdan yararlananların hesaplarına yatırılıyor. Yardım parasının ödeme tarihleri ise illere göre farklılık gösterebiliyor. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, 2024 Mart ayı güncel evde bakım parası yatan iller listesi hakkında bilgiler...
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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.
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ZAMLI MAAŞLAR GEÇEN AY YATTI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.
Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi. Buna göre; zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenmeye başladı.
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MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre; Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mart itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
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6 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım paraları henüz yatırılmaya başlamadı. Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.