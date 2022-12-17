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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2022: 3 bin 336 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşları ödeniyor! 17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı vatandaşların ailelerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Hak sahipleri Evde bakım maaşı Aralık ödemelerini beklerken Bakan Yanık, ödemelerin yapılmaya başladığını açıkladı. İşte, 2022 Aralık Evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

Giriş: 17.12.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulaması, 15 Aralık'tan itibaren gündeme geldi. Bakıma muhtaç, engelli ve ağır hastaların bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım yardımı her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 bin 336 TL'ye yükselen evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. İşte, 17 Aralık Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

  • EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım aylığı ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

    Bakan Yanık tarafından yapılan yazılı açıklamada; aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğu belirtildi. 

    Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan 'evde bakım yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanlara destek sağlanacağının altını çizdi.

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

    Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

    Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

  • İşte Aralık ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:

    1- Çanakkale

    2- Afyonkarahisar

    3- Antalya

    4- Ordu

    5- Tokat

    6- Karaman 

    7- Osmaniye

    8- Kilis

    9- Ankara 

    10- Sivas

  • 11- Mersin

    12- İstanbul 

    13- Siirt

    14- Niğde

    15- Zonguldak 

    16- Yalova

    17- Denizli

    18- Sinop 

    19- Şanlıurfa

    20- Kahramanmaraş

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