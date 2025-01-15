Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı ödeme tarihleri genellikle Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son dakika açıklaması duyuruluyor. Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bilindiği gibi evde bakım maaşı 2025 Ocak itibarıyla 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseldi. Peki, "Evde maaşı maaşı ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?" İşte detaylar...