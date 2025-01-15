Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025 Ocak: Evde maaşı maaşı ne zaman yatacak?
Ocak ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşının yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Evde bakıma ihtiyacı olan hasta, engelli ya da yaşlılara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödemelerdir. Evde bakım maaşları bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında değişen tarih aralığında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Peki, "Evde maaşı maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi...
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşı ödeme tarihleri genellikle Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son dakika açıklaması duyuruluyor. Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bilindiği gibi evde bakım maaşı 2025 Ocak itibarıyla 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseldi. Peki, "Evde maaşı maaşı ne zaman yatacak, bu ay zamlı mı yatacak?" İşte detaylar...
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ile 31’i arasında yatırılıyor.
Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.
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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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E DEVLET İLE SORGULAMA
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Gelen zam ile birlikte evde bakım maaşı 10.125 TL oldu.