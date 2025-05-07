Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte evde bakım desteği alan hak sahipleri, ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek için araştırmalara başladı. Mayıs ayı ödemelerini bekleyenler evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası, ağır engelli ve yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların bakımını üstlenen aile üyelerini desteklemek amacıyla veriliyor. Ödeme günleri ise illere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
- 1
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Mayıs ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Evde bakım parası 2025 Mayıs ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Evde bakım aylığı e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen bu destek, ağır engelli ve yaşlı bireyler ile aileleri için büyük maddi destek sağlıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri hakkında bilgiler.
- 2
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ancak evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri henüz yatırılmadı.
Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
- 3
2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.
-
- 4
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
- 5
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
- 6
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.