Evde bakım maaşı her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Evde bakım aylığı, her ayın 15'i ile 31'i arasında yatmaktadır. Memur maaşına gelen zam oranında artan evde bakım maaşı, ocak ayı itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 TL'ye yükseltildi. Peki, "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte evde bakım maaşı ödeme tarihleri...