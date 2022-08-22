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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS ve e-devlet Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşları hesaplara yatıyor! 22 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olanlara her ay düzenli olarak ödeniyor. Her ayın 15'i itibariyle ödenen evde bakım maşları sorgulaması e-devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 22 Ağustos Pazartesi 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

22.08.2022 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Evde bakım maaşı yatan iller 22 Ağustps 2022 listesi araştırmaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylere ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ağustos günü itibariyle başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor. İşte, e devlet ve SMS ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    1- Batman

    2- Sivas

    3- Osmaniye

    4- Kars

    5- Muğla

    6- Bilecik

    7- Aydın

    8- Rize

    9- Muş

    10- Gümüşhane

    11- Siirt

    12- Aksaray

    13- Ordu

    14- Karabük

    15- Erzincan

    16- İzmir

    17- İstanbul

    18- Denizli

    19- Sakarya

    20- Ağrı

    21- Bursa

    22- Tekirdağ

    23- Balıkesir

    24- Elazığ

    25- Ankara

    26- Mersin

    27- Karaman

    28- Bolu

    29- Adana

    30- Niğde

    31- Bartın

    32- Kırıkkale

    33- Erzurum

    34- Yalova

    35- Mardin

    36- Konya

    37- Afyonkarahisar

    38- Adıyaman

    39- Çorum

    40- Şanlıurfa

    41- Diyarbakır

    42- Kahramanmaraş

    43- Tokat

    44- Kütahya

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

  • EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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