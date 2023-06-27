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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER | Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran 2023 SMS ve e-Devlet ile evde bakım aylığı sorgulama ekranı

Gözler evde bakım maaşı yatan iller listesinde! 2023 Haziran aylığı bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay ödenen evde bakım maaş, asgari ücret zammının ardından 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. İşte Haziran 2023 SMS ve e-Devlet ile evde bakım aylığı sorgulama ekranı...

Giriş: 27.06.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen  evde bakım maaşının Kurban Bayramı'ndan önce ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara her ay ödenen evde bakım maaşı sorgulaması SMS yolu ile ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Evde bakıma muhtaç olanların gözü "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve bayramdan önce ödenir mi?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

  • 2023 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Mayıs ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.  Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ  

    Zonguldak

    Balıkesir

    Ankara

    Samsun

    Adana

    Tokat

    Diyarbakır

    Isparta

    Kayseri

    Kırşehir

    Çanakkale

    Mersin

    İzmir

    İstanbul

    Aksaray

    Uşak

    Ağrı

    Kırklareli

    Eskişehir

    Antalya

    Kütahya

    Konya

    Mardin

    Şanlıurfa

    Bursa

    Amasya

    Denizli

    Kahramanmaraş

    Aydın

    Muğla

    Sakarya

    Edirne

    YozGat

    Bitlis

    Osmaniye

    Tekirdağ

    Karabük

    Niğde

    Kocaeli

    Sivas

    Burdur

    Düzce

    Yalova

    Bilecik

    Erzincan

    Erzurum

    Kars

    Van

    Sinop

    Kilis

    Bolu

     

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

  • EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

  • EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılıyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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