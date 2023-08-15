Ağustos 2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında bakıma muhtaç olan, hasta ve yaşlıların bakımını üstlenenlere ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay 4 bin 337 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, Temmuz ayı zammıyla birlikte 5 bin 98 TL'ye yükseldi. Bu ay zamlı maaşlarını alacak olan hak sahipleri 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. İşte 15 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve evde bakım aylığı yatan iller listesi...
- 1
Evde bakım maaşı yatan iller, hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli ödenen evde bakım maaşı Temmuz zammı ile 5 bin 98 liraya yükseldi. Maaşların zamlı olarak ödeneceğini hesaplara yatırılacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı. İşte 15 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
- 2
2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.
- 3
15 AĞUSTOS 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
-
- 4
EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
- 5
2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
- 6
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
-
- 7
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.