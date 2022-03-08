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Evde bakım maaşı yatan iller 8 Mart 2022: Evde bakım maaşı parası yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Mart: Evde bakım maaşı parası yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilerin bakımını üstlenenlere her ayın 15’inden sonra evde bakım yardımı yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı parası yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 8 Mart 2022 evde bakım maaşı yatan iller …

08.03.2022 - 09:50 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

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    8 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım yardımı araştırılmaya devam ediyor.  Her ayın 15’iyle 30’u arasında yatırılan evde bakım maaşının bu ay ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı parası yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? sorularının cevabı haberimizde.

     

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 Ocak - Temmuz döneminde evde bakım maaşı 2.354 TL olarak hesaplara yatırılacak.

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

    Bakım yardımları, her ayın 15’iyle 30’u arasında yapılıyor.

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    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım yardımı sorgulaması e-Devlet uygulaması üzerinden yapılır. TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesiyle ilgili detayalar yer alacaktır. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET).

     

  • SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!

    Evde bakım aylığı sorgulaması SMS üzerinden de öğrenilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alan kişiler, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndererek bakiye sorgulaması yapabilirler. Sorgulama için 1 SM ücreti operatörününz tarafından tahsil edilir.

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