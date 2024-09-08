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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller: 8 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller: 8 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:21
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        • 1

          Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belirli tarihlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri sorgulaması sürüyor. Peki eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

        • 2

          EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          Buna göre ödemelerin 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

          Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

          Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        • 3

          2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

          Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.

        • 4
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