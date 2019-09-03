Evde bakım maaşı Eylül ayı ödemeleri başladı. Evde bakım maaşı alanlar merakla maaşların hesaba yatmasını bekliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaş, illere göre yatırılmaktadır.

EVDE BAKIM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bir hastanın bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşını almak için; alınan sağlık raporu ile hastanın ne kadar bakıma muhtaç olduğu değerlendiriliyor. Evde bakım parası almak için gerekli şartları sıralamak gerekirse;

- Gelir durumu: Ailenin gelir kriterine uygun olması demek hane halkının kişi başı gelirinin asgari ücretin 2/3 ünü geçmemesi demektir. Yani bu orana göre belirtilen miktar 967.27 TL'dir

- Sağlık raporu: Hastanın ağır engelli olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneden sağlık raporunun olması gerekiyor.

- Muhtaçlık durumu: Engellilik oranına göre hastanın muhtaçlık durumu değerlendiriliyor

EVDE BAKIM PARASI - AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179TLmaaşların bu ay hangi illere yatırılmaya başlandığı araştırılıyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalra ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu)

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA