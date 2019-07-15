15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evde bakım maaşı, kendi ihtiyaçlarını karşılayaman ağır engelliler için evde bakım yardımı yapılıyor. Evde bakım maaşı 1305 TL'ydi. Yeni Temmuz zammı ile beraber bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Memur Emeklilerine yüzde 6 oranında zam yapıldı. Evde bakım maaşları memur emekli maaşlarına yapılan zam ile aynı olacağı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.
Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için eski rakam 2611 TL'ydi. Yeni Temmuz zammı ile beraber 2767 TL oldu.
Evde bakım maaşı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin ortalama 1219 TL'nin altında olması gerekiyor. Yani net asgari ücretin 3'te 2'sinin altında olması gerekiyor. Evde bakım yardımı aile ferdine ve ya yakın akrabaya yapılıyor. Kan bağı olması gerekiyor. Ödeme yapılan kişinin aynı evde olması ve ya hergün sabah gelip akşam gidebilecek şekilde yakın olması gerekiyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 TEMMUZ
1- Isparta
2- Samsun
3- Zonguldak
4- Bolu 5-Tokat 6- Kırklareli
7- Afyonkarahisar 8- Antalya 9- Hatay
10- Edirne 11- Sakarya 12- Adıyaman
13- Kırşehir 14- Ordu 15- Diyarbakır
16- Bursa 17- Malatya 18- Çanakkale
19- Amasya 20- İstanbul 21- Erzurum
22- Denizli 23- Mersin 24- Balıkesir
25- Konya 26- Manisa 27- Bilecik
28- Uşak 29- Aydın 30- Tekirdağ
31- Hakkari 32- Osmaniye 33- Kırıkkale
34- Ankara 35- Van 36- Trabzon
37- Karabük 38- Adana 39- Aksaray
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