Evde bakım maaşı yatan iller 14 - 15 Ocak listesi belli oldu mu?
Evde bakım maaşı yatan iller 14 15 Ocak listesi ödeme alan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Özellikle Ocak ayının ortasına gelinmesi ve evde bakım maaşlarına zam yapılması sonrası ilk ödemenin ne zaman yapılacağı ödeme alan hak sahiplerinin gündemini oluşturuyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller listesi ne zaman açıklanacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Evde bakım maaşı yatan iller 14 - 15 Ocak listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşlarına zam gelmesinin ardından ödeme alan hak sahipleri heyecan içerisinde ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı ? Merak edenler için 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı.
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.
Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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