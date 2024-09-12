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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 12 Eylül 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller 12 Eylül 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller Eylül ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlarca takip ediliyor. Her ayın ortasında yatırılan evde bakım aylığı ekim ayı ödemeleri için araştırmalar artışa geçti. Ödeme bekleyen kişiler "Eylül ayı evde bakım parası yattı mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller 12 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:31
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        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı aratılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile ödediği evde engelli bakım maaşları aralık ayı için hesaplara yatırılacak. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 12 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak?

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül itibarıyla başlayacak. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Bununla birlikte ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

          EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

          Evde bakım maaşı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        • 4
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