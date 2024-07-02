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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı Temmuz ayı yatan iller listesi sorgulama: 2 Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı Temmuz ayı yatan iller listesi sorgulama: 2 Temmuz Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber emekli ve memur zammı değişecek olup evde bakım maaşı da güncellenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım parası ne kadar oldu, 2 Temmuz Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:34
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        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncelleniyor. Her ayın belli tarihlerinde evde bakım parası hesaplara yatırılıyor. 3 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte evde bakım maaşı, memur ve memur emeklileri zam oranı belli olacak. Peki 2 Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        • 2

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklileri zam oranı belli olacak.

          Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli olacak.

          TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sogulanabiliyor.

          TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor

        • 5
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