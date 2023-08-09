Evde bakım maaşı sorgulama: 9 Ağustos 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Engelli, hasta ve yaşlıların bakımını üstlenenlere destek olmak amacıyla verilen evde bakım parası her ay hak sahiplerinin banka hesaplarına ödeniyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Temmuz ayı itibarıyla zamlanan evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte, 9 Ağustos 2023 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihleri ile ilgili güncel bilgiler...
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Evde bakım parası yatan iller listesi yardımdan faydalananlar tarafından yakından takip ediliyor. Evde bakım maaşı bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanlara destek amacıyla ödenmeye devam ediyor. Peki, 2023 Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 9 Ağustos 2023 evde bakım maaşı ve ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...
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2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.
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9 AĞUSTOS 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
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EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
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2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.