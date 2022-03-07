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Evde bakım maaşı parası yattı mı, hangi gün verilecek? Mart 2022? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama Mart 2022: Evde bakım maaşı parası yattı mı?

Binlerce vatandaşın gözü evde bakım maaşının yatacağı tarihe çevrilmiş durumda. Yaşlı, ağır hasta ve engelli kişilerin bakımını üstlenenlere sağlanan evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı parası yattı mı, hangi gün verilecek? İşte, 2022 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama…

07.03.2022 - 10:40 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olanlara, her ayın ilk 15 günü içerisinde maddi destek yapılıyor. Binlerce kişi Mart ayı evde bakım maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki,  Evde bakım maaşı parası yattı mı? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama…

  • EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet uygulamasından sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesiyle ilgili detayalar yer alacaktır. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı bakım aylığı sorgulaması SMS üzerinden de öğrenilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alan kişiler, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndererek bakiye sorgulaması yapabilirler. Sorgulama için 1 SM ücreti operatörününz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 7 MART

    Evde bakım maaşları her ayın ilk 15 günü içerisinde ödeniyor. Evde bakım maaşı 7 Mart Pazartesi listesi henüz belli olmadı. Ödemelerin başlamasıyla birlikte güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde yer alacak.

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

    Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

    Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

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