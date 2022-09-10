Ağustos ayında yaşanan aksaklıktan sonra geç yatan evde bakım maaşlarının bu ay ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Şimdi, maaş alanlar "evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi illerde maaş yattı, ayın kaçında maaşlar yatıyor?" diye araştırmalara başladı. İşte, evde bakım maaşları ve sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım yardımı maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında yapılıyor.