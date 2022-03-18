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Evde bakım maaşı parası yatan iller 18 Mart 2022: Bugün Evde bakım parası yatan iller sorgulama

Evde bakım maaşı yastan iller listesi: 18 Mart evde bakım parası yatan iller listesi

Evde bakım parası yatan iller 18 Mart Cuma günü araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların bakım masraflarını kolaylaştırmak adına her ay evde bakım maaşı ödüyor. 18 Mart Cuma evde bakım parası yatan iller listesi ise açıklandı. İşte Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet sorgulama ekranı

18.03.2022 - 13:19 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Mart ayının ortasına gelinmesiyle birlikte en çok araştırılanların başında bu sorunun cevabı yer alıyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    1- Tokat

    2- Kırşehir

    3- Bolu

    4- Osmaniye

    5- Ordu

    6- Afyonkarahisar

    7- Hatay

    8- Çanakkale

    9- Aksaray

    10- İzmir

    11- Antalya

    12- Diyarbakır

    13- Ankara

    14- Kırıkkale

    15- Balıkesir

    16- İstanbul

    17- Konya

    18- Kocaeli

    19- Şanlıurfa

    20- Niğde

    21- Bilecik

    22- Uşak

    23- Gaziantep

    24- Manisa

    25- Mersin

    26- Çorum

    27- Samsun

    28- Bursa

    29- Adana

    30- Batman

    31- Düzce

    32- Sakarya

    33- Kayseri

    34- Tekirdağ

    illerinde evde bakım maaşları yatırıldı. İlerleyen günlerde diğer illerin de yatırılması bekleniyor.

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

  • EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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