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Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı? 5 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile Aralık evde bakım maaşı ne kadar oldu, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı?

Aralık ayının gelmesiyle evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı yakından takip ediliyor. Evde bakım maaşı yatan illler listesini ve sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası...

Giriş: 05.12.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Her ay belirli aralıklarla engelli ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin sorgulamalar aralık ayına girilmesiyle hız kazandı. Geri sayım devam ederken "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorularının yanıtı aranıyor. İşte merak edilen güncel bilgiler...

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları  her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Aralık ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • 5 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA 

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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