EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı Kasım ayı geçtiğimiz hafta başladı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Evde bakım maaşı illere göre birkaç günde peyder pey yapıldığı için ödeme listesi her ay merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki 81 ilde ödemeler tamamlandı.