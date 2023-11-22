Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz hafta başladı. Ödemelerin başlamasıyla birlikte gözler evde bakım maaşı yatan iller listesine çevrilmiş durumda. İşte 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi...
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Evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Merak edenler için 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı Kasım ayı geçtiğimiz hafta başladı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Evde bakım maaşı illere göre birkaç günde peyder pey yapıldığı için ödeme listesi her ay merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki 81 ilde ödemeler tamamlandı.
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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.
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Bir sonraki zam ise Ocak 2024'te son 6 ayın enflasyon farkına bağlı olarak zamlanacak. 3 Kasım Cuma günü açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak 2024 öncesi 6 aylık enflasyon artış oranının 4 aylık verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre Ocak 2024'te evde bakım maaşlarına en az yüzde 40.39 zamla 7 bin 157 lira olacak.
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Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 6 aylık artış oranı belli olacağı için net artış oranı da belli olmuş olacak. Buna göre Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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