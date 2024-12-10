Evde bakım aylığı ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Her ayın 15 ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde maaşına ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Peki, "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım aylığı ne kadar oldu?" İşte 2024 evde bakım aylığının hesaplara yatacağı tarih...