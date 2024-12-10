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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ödeme takvimi Aralık 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

        Evde bakım maaşı ödeme tarihi Aralık 2024: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Aralık ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme takvimi hak sahiplerinin meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan evde bakım aylığı, SMS veya e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Hatırlanacağı gibi Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarılmıştı. İşte 2024 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:28
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        • 1

          Evde bakım aylığı ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Her ayın 15 ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde maaşına ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Peki, "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım aylığı ne kadar oldu?" İşte 2024 evde bakım aylığının hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşının 15 Aralık tarihinde itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

        • 3

          SON ZAM İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLMUŞTU?

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

        • 4

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 6

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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