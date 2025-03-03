Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, mart ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündemde. Ocak ayında yapılan maaş artışı sonrası, zamlı ödemelerin ne zaman ve hangi illerde yatırılacağı merakla bekleniyor. Mart 2025 evde bakım maaşı ödemelerinin yatırıldığı iller ve güncel ödeme takvimiyle ilgili tüm detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz. İşte Mart 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi...