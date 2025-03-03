Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Yeni ayın gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemeleri, ocak ayındaki zamların ardından artış göstermişti. Peki, Mart 2025 evde bakım maaşları hesaplara geçti mi, hangi illerde ödemeler yapıldı? Güncel gelişmeler ve yatan illerin listesine dair detaylar haberimizde...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, mart ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündemde. Ocak ayında yapılan maaş artışı sonrası, zamlı ödemelerin ne zaman ve hangi illerde yatırılacağı merakla bekleniyor. Mart 2025 evde bakım maaşı ödemelerinin yatırıldığı iller ve güncel ödeme takvimiyle ilgili tüm detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz. İşte Mart 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi...
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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, mart ayı ödemelerinin de 15 Mart'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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