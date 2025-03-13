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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mart 2025 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mart 2025 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı Bakanlık tarafından yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli kişilerin ihtiyaçlarının karşılaşması ve bakımını üstelenen yakınlarına destek oluyor. Ocak ayı itibarıyla evde bakım maaşı 10 bin lira seviyesini geçti. Peki mart ayı evde bakım parası yattı mı? İşte, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:22
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        • 1

          Evde bakım aylıklarının yatırıldığı iller listesi araştırılmaya başlandı. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin sorgulamalar aralık ayına girilmesiyle hız kazandı. Peki, mart ayı evde bakım maaşları yatırıldı mı?

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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