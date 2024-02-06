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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi | Zamlı evde bakım maaşları ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı yatan iller 6 Şubat listesi, ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle memur zammı sonrası zamlı evde bakım maaşları da güncel fiyatları da belli oldu. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 19:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:11
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        • 1

          Evde bakım maaşı 2024 Şubat ayı ödeme tarihleri zam sonrasında ödeme alacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere evde bakım maaşlarına, memur maaş zammı sonrası evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        • 2

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı.

          Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.

          Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

        • 3

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT AYINDA NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile birlikte yatıyor. Zamlı evde bakım maaşları ilk olarak Ocak ayında hesaplara yatmıştı. Evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri ise 15 Şubat itibarıyla başlayacak. Güncel ödeme listesi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 5

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

          2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

          3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        • 7

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

        • 8

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 9

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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