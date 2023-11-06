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        Haberler Gündem Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destekten faydalanlar tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı oranında zamlanan evde bakım maaşı 5 bin 98 lira olmuştu. Emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29.41 olarak açıklanırken Ocak ayında yardım ödemelerine yapılacak zam oranı merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak evde bakım maaşı zammı ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:22
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        • 1

          Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55'lik zammın ardından evde bakım maaşı 5 bin 98 TL'ye yükselmişti. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte "2024 evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Ocak evde bakım maaşı zammı hakkında merak edilenler...

        • 2

          EVDE BAKIM 2024 NE KADAR OLACAK?

          Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.

        • 3

          Bir sonraki zam ise Ocak 2024'te son 6 ayın enflasyon farkına bağlı olarak zamlanacak. 3 Kasım Cuma günü açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak 2024 öncesi 6 aylık enflasyon artış oranının 4 aylık verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre Ocak 2024'te evde bakım maaşlarına en az yüzde 40.39 zamla 7 bin 157 lira olacak.

        • 4

          Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 6 aylık artış oranı belli olacağı için net artış oranı da belli olmuş olacak. Buna göre Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        • 5

          EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

          Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

        • 6

          2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

          Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 8

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 9

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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