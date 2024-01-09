Memur zammı ile 2024 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?
Memur zammı ile 2024 evde bakım maaşı şekillendi. 3 Ocak'ta belli olan memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı olmak üzere pek çok kalemde de artışa gidildi. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL'ye yükselen evde bakım maaşına da yüzde 49,25'lik memur zammı oranında artış yapıldı. İşte 2024 evde bakım maaşı zammına ilişkin detaylar...
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3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur zammı belli oldu. 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur maaş zammı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı da memur zammıyla birlikte artış gösterdi. Her ayın 11 ile 15'i arasında yapılan 5 bin 98 liralık evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında artış yapıldı. İşte 2024 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihi hakkında merak edilenler...
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2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!
TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.
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MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
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OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı.
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.
Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.