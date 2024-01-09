3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur zammı belli oldu. 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur maaş zammı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı da memur zammıyla birlikte artış gösterdi. Her ayın 11 ile 15'i arasında yapılan 5 bin 98 liralık evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında artış yapıldı. İşte 2024 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihi hakkında merak edilenler...