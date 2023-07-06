Evde Bakım Maaşları Temmuz ayının gelmesi ve 6 aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte zamlandı. Gelen zam sonrası gözler güncel Evde Bakım Maaşı rakamlarına çevrilirken Temmuz ayı Evde Bakım Maaşı ödemelerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başladı. Peki, Evde Bakım Maaşı Temmuz ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Dolayısıyla Temmuz ayı evde bakım maaşları 15 Temmuz tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.