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        Haberler Bilgi Gündem Evde bakım maaşı haziran yatan iller listesi sorgulama ekranı: 10 Haziran 2024 Evde bakım parası hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı sorgulamaları haziran ayına girilmesiyle hız kazandı. Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde derledik. İşte haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 21:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:59
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        • 1

          Evde bakım maaşları yatan iller listesi araştırılıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar haziran ayı ortalarına yaklaşılmasıyla hız kazandı. Peki, evde bakım maaşları yatırıldı, ne zaman yatacak? İşte 9 Haziran 2024 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.

        • 3

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 4

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

          2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

        • 6

          EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        • 7

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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