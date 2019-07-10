Evde bakım maaşı hangi illerde veriliyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen yakınlarına evde bakım maaşı veriliyor. Uygulama Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştiği için pek çok bakıma muhtaç vatandaş ve yakını evde bakım maaşının hangi illerde verildiğini merak ediyor. İşte evde bakım maaşı ile ilgili en çok araştırılan konular...

EVDE BAKIM MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...

Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA?

Evde bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak 2019 itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenen kişiye yıl boyunca toplamda 15 bin 660 lira ödenmiş olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Evde bakım maaşı alabilmek için; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, kişinin ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Evde bakım maaşı almak için bakıma muhtaç kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır.

e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

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