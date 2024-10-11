Evde bakım aylıklarının hesaplara ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırmalar yeni aya girilmesiyle yoğunlaştı. Her ay belirli miktarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde derledik. İşte 11 Ekim 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası...