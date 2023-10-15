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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EVDE BAKIM MAAŞI 15 EKİM| Ödeme alanlar dikkat: 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yattı mı? Ödeme alanlar dikkat: 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı alan hak sahipleri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ekim ayı ödemeleri başladı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:43
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        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim listesi belli oldu mu? Ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde bugün bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Merak edilen sorunun cevbaıyla ilgili detayları haberimizde derledik.

        • 2

          15 EKİÖ EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

          Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Ancak 15 Ekim Pazar gününe denk geldiği için ödemeler yarın başlayacak.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

          TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 4

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023

          Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

          2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

          3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        • 7

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

        • 8

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 9

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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