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Evde bakım hizmeti verdiği hastanın sobasını da yakıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde görev yapan sağlık memuru, kronik rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti verdiği yaşlı hastaya, evinin sobasını da yakarak sıcak ortam sağlıyor

04.12.2020 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Evde bakım hizmeti verdiği hastanın sobasını da yakıyor
AA

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Tomu, evinde bakım hizmeti alan 85 yaşındaki Aydın Deliak'ın evinin sobasını da yakıyor.

Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan Deliak, kronik hastalıklarından dolayı evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Eşi de Kayseri Şehir Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören Deliak'ı, Develi Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Tomu belirli günlerde ziyaret ederek, muayenesini yapıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 25 gün hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Tomu, kontrol için gitiğinde evdeki sobayı da yakarak, yaşlı hastanın ısınmasını sağlıyor.

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