Evde Anti - Aging (Yaşlanma Karşıtı) maske tarifi, nasıl yapılır?

Cildiniz yaş otuzu geçtikten sonra bakım istemeye başlamaktadır. Bunu da kırışık oluşumlarının başlaması, cildin kuruması şeklinde problemlerden anlayabilirsiniz. Anti - Aging maskeleri uygulayarak cildiniz daha geç kırışmasını, kırışıklıkların derinleşmemesini ve daha canlı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Evde Anti - Aging Maskesi Yapımı:

Anti - Aging Maskesi Tarifi - 1

1 fincan çekirdeksiz siyah üzüm ve taze yaban mersinini yıkayın, blendırda iyice öğütün.

İçerisine 1 çay kaşığı bal, limon suyu ve jelatin tozunu koyun tekrar karıştırın.

Karışımı buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

Sizde cildinizi güzelce temizleyin.

Sonrasında maskeyi uygulayın ve 15 dakika bekleyin.

Soğuk su ile durulayın.

İlk hafta 5 gün uygulayabilirsiniz.

Sonraki haftalarda 1 kere uygulamanız yeterli olacaktır.

Anti - Aging Maskesi Tarifi - 2