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Batman'da evde anahtarını unutan genci canından eden karar

Batman'da bir genç, unuttuğu anahtarını almak için 4 katlı binanın damından eve girmeye karar verdi. Evin balkonuna kendini sarkıttığı sırada dengesini kaybeden genç zemine düştü

Giriş: 17.04.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Evde anahtarını unutan genç canından oldu
İHA

Batman'da, anahtarı unutunca damdan balkona inmeye çalışan genç yaşamını yitirdi.

Olay, Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatte evine gelen Veysi Doyan (28), anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Doyan, bunun üzerine binanın 4'üncü katına çıkarak evinin balkonuna kendini sarktığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Doyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Doyan'ın cansız bedeni, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

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