06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Poll Production, sanatçıları evlerinde müzikseverlerle buluşturuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evine kapanan milyonlar için #EvdeKalKonserleri projesini başlatan Poll Production bir ilke imza atıyor.
40 gün 40 ayrı sanatçının konser kaydının yer alacağı projede, izleyenler gerçek konser keyfi yaşayacak.
Her akşam 21.15’te Poll Production YouTube kanalından yayınlanan etkinlikler, sanatçıların canlı sohbetleri ile başlıyor ve sonrasında performansları ile devam ediyor.
Konser öncesi hayranları ile buluşan ünlü isimler, konserler ile ilgili merak edilenleri de canlı olarak cevaplıyor.
Murat Dalkılıç ile başlayan Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun-Kutsi-Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Keser-Muazzez Abacı, Hande Yener, Ümit Besen-Cengiz Kurtoğlu, Kibariye-Halil Sezai, Serdar Ortaç ve Rafet El Roman-Deniz Seki ile devam eden konser serisi milyonlarca kişiyi müzik ile bir araya getiriyor.
Ünlü sanatçıları tek bir kanalda bir araya getiren Poll Production, müzikseverlere 3 saatlik bir müzik ziyafeti sunuyor.
#EvdeKalKonserleri yayın takvimi:
6 Nisan Berkay (Bu akşam)
7 Nisan Demet Akalın
8 Nisan Hakan Altun
9 Nisan Merve Özbey-Fettah Can
10 Nisan Muazzez Ersoy-Kutsi
11 Nisan Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun
12 Nisan Zara
13 Nisan Serkan Kaya
14 Nisan Hande Yener
15 Nisan Murat Dalkılıç
16 Nisan Serdar Ortaç
17 Nisan Emre Altuğ
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