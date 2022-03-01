Evcil hayvanlar için ilk yardım rehberi

İlk yardım konusunda bilgi sahibi olmak, acil bir durumda evcil hayvanımızın hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir.

Veteriner Hekim Dr. Murat Akbaş, bir evcil hayvanın ciddi şekilde hastalanması veya yaralanması durumunda hangi adımları atmanız gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

Panik yapmamaya çalışın. Evcil hayvanınız yaralandıysa, sakin kalabilirseniz ona daha çok yardım etmiş olursunuz.

Evcil hayvanınızı kontrol ederken ve ilk yardım yaparken dikkatli olun. Evcil hayvanlar acı çektiklerinde size zarar verebilir.

Evcil hayvanınızın ciddi yaralanmaları varsa, onlarla kendiniz başa çıkmaya çalışmayın. Genellikle veterinerinizden mümkün olan en kısa sürede tedaviye ihtiyaçları olacaktır.

Veterineriniz size söylemediği sürece evcil hayvanınıza yemesi veya içmesi için hiçbir şey vermeyin.

EVCİL HAYVANINIZ YARALANIRSA NE YAPMALISINIZ?

Kanamayan küçük bir yarası varsa, mümkün olduğu kadar fazla kir ve bakteriyi temizlemeye yardımcı olmak için yarayı suyla hafifçe yıkayın.

Yara ağırsa ve kanıyorsa kuru, temiz bir pansumanla yaraya baskı uygulayın ve hemen veterinerinizi arayın.

Deride kopmalar varsa yarayı temiz, kuru bir pansumanla kapatın ve veterinerinizi arayın.

Yaranın içinde bir şey (cam parçası vs) varsa onu çıkarmaya çalışmayın ve üzerine baskı uygulamaktan kaçının. Veterineriniz nesneyi güvenli bir şekilde çıkarabilecek ve yarayı temizleyecektir.

Evcil hayvanınız için endişeleniyorsanız, yaralarını örtün, sıcak tutun ve hemen veterinerinizi arayın.

Evcil hayvanınızın bilinci kapalıysa, nefes almakta zorlanıyorsa veya ciddi bir yaralanması varsa onu en kısa sürede veterinere götürün. Mümkünse, varışınızda hazır olmaları yoldan doktorunuza telefon edin.

EVCİL HAYVANINIZ BOĞULUYORSA NE YAPMALISINIZ?

Evcil hayvanınız boğuluyorsa, genellikle nefes almakta zorlanır. Öksürüyorsa hala nefes alabiliyor demektir.

Boğuluyorsa ve bilinci yerindeyse, sıkışmış bir şey aramak için ağzını nazikçe açmaya çalışın. Bir tıkanıklık görüyorsanız, onu çıkarın ama boğazın aşağısına itmemeye dikkat ederek çıkarın.



Cismi almak için forseps veya güçlü bir kalem kullanın. Hayvanınız paniğe kapılıp yanlışlıkla sizi ısırabilir.

Evcil hayvanınız baygınsa ve bilinci kapalıysa, ağzında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin, güvenli bir şekilde çıkarın ve suni teneffüs başlatın.

Tıkanıklığı geçiremiyorsanız, acil olarak veterinerinizi arayın.

HAYVANINIZ BAYILIRSA NE YAPMALISINIZ?

Hayvanınız nefes alıyor mu? Göğsünün yükselip alçaldığını görebiliyor musunuz veya burun deliklerinden veya ağızdan gelen nefesi hissedebiliyor musunuz? Nefes almıyorsa, hemen kalp atışı olup olmadığını kontrol edin.

Elinizi veya kulağınızı göğsün üzerine yerleştirin. Bir kalp atışını hissedebiliyor musunuz/duyabiliyor musunuz? Kalp atışı olmadığından eminseniz suni teneffüse başlayın. Ama öncelikle nefes yolunu kontrol edin. Nefes yolu açık olmalı. Tepki verirse veya size direnmeye çalışırsa, suni teneffüs yapılmasına gerek yoktur.

EVCİL HAYVAN İÇİN İLK YARDIM ÇANTASI

İyi bir evcil hayvan ilk yardım çantası, evde küçük yaralanmalar için basit ilk yardım sağlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi içerir. İlk yardım çantanızda şunlar olmalıdır:

• Eldiven

• Antiseptik mendiller

• Yara yıkama solüsyonu

• Steril göz yıkama sıvısı

• Yara bandajları

• Bandajlar

• Pamuklu pedler

• Mikro gözenekli bant

• Kene cımbızı

• Cımbız

• Kör uçlu makas

• Folyo battaniye

• Kalın, eski bir havlu