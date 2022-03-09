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Evan Rachel Wood: Marilyn Manson uyku hapı verip taciz ediyordu

Evan Rachel Wood: Marilyn Manson bana uyku hapı verip, taciz ediyordu!

Marilyn Manson'ın kendisini uzun süre taciz ettiğini ileri süren oyuncu Evan Rachel Wood, şarkıcıyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Wood, birlikte oldukları dönemde ünlü müzisyenin kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da taciz ettiğini öne sürdü

09.03.2022 - 16:04 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Evan Rachel Wood, eski sevgilisi şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. 

    Daha sonra da Manson'ın 2007'de çıkardığı 'Heart-Shaped Glasses' şarkısının klip çekimi sırasında rızası olmadan kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Wood, eski sevgilisiyle ilgili yeni iddialarda bulundu. 

  • Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Amy Berg'in yaptığı 'Phoenix Rising' adlı belgeselde Marilyn Manson ile birlikte olduğu dönemde yaşadıklarını aktardı. Evan Rachel Wood, o dönemde 37 yaşında olan Manson ile flört etmeye başladığında henüz 18 yaşında olduğunu söyledi.

  • UYKUDA 'TACİZ' İDDİASI

    Wood, Marilyn Manson'ın kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da taciz ettiğini ileri sürdü. Bu durumun ilişkileri süresince devam ettiğini belirten Evan Rachel Wood, uyuşturucu ve uyku ilaçlarının yarattığı bu bilinçsizlik anlarını Manson'ın taciz etmek için kullandığını sözlerine ekledi. Ünlü aktris, "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum." dedi.

  • Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını da anlattı. Oyuncu, "İlişkimizin başından beri hiçbir doğum kontrol yöntemini uygulamak istemedi. Aynı zamanda benim de bunların hiçbirini kullanmamı istemedi." ifadelerini kullandı.

  • Evan Rachel Wood, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi. Bebeğini dünyaya getirmediğini, kürtaj yaptırdığını söyleyen Wood, o süreçte de Marilyn Manson'ın kendisine asla destekleyici şekilde davranmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu, "Bebeğimi aldırdığım gün bile kendisine akşam yemeği hazırlamamı istedi." dedi.

    Evan Rachel Wood, daha sonra "Hatırlıyorum... Dinlenmem gerekiyordu. Bedenim bir travma yaşamıştı. Ama bu onun umurunda bile değildi." ifadelerini kullandı.

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