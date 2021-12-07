"ONUN YÜZÜNDEN TRAVMALAR YAŞADIM!"

Belgelerde Evan Rachel Wood'un, "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum!" sözleri de yer alıyor.

Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, güzel oyuncunun ölüm tehdidi aldığını ve Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü.