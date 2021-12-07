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Evan Rachel Wood'dan Marilyn Manson iddiası: Oğlum tehlikede!

Evan Rachel Wood'dan şoke eden Marilyn Manson iddiası

Oyuncu Evan Rachel Wood, bu yıl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık üç yıl aşk yaşadığı şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Ancak bu konudaki gelişmelerin bununla da sınırlı kalmadığı, işin içine Wood'un 8 yaşındaki oğlu Jack'in de karıştığı ortaya çıktı

07.12.2021 - 18:01 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, yaklaşık üç yıl aşk yaşadığı şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini bu yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Ancak bu konudaki gelişmelere Wood'un Jamie Bell ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Jack'in de karıştığı ortaya çıktı. 

  • "ÇOK KORKUYORUM!"

    Bu iddia, 2 yıl evli kalan ve 2014'te yollarını ayıran Evan Rachel Wood ile eski eşi Jamie Bell'in velayet davasındaki resmi belgelerde ifade edildi.

    Belgelere göre, ünlü oyuncunun Manson'ın "Oğlunu da taciz ederim!" tehdidine başvurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Wood da ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, önce Los Angeles'tan Nashville'e taşındı sonra da evine kurşun geçirmez camlar taktırıp, çelik bir kapı yaptırdı. Belgelerde Evan Rachel Wood'un "Oğlumun güvenliğinden endişe ediyordum. O kişiden çok korkuyordum." sözleri de yer alıyor. Dosyalarda direkt isim belirtilmese de Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ı kast ettiği biliniyor.

  • "ONUN YÜZÜNDEN TRAVMALAR YAŞADIM!"

    Belgelerde Evan Rachel Wood'un, "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum!" sözleri de yer alıyor.

    Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, güzel oyuncunun ölüm tehdidi aldığını ve Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü.

  • SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

    Evan Rachel Wood ile Marilyn Manson ile 2007-2010 yılları arasında aşk yaşamıştı. Wood, geçtiğimiz şubat ayında Instagram hesabından yayınladığı mesajda, "Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson." ifadelerini kullanmıştı.

  • "MANİPÜLASYONA UĞRADIM"

    Evan Rachel Wood, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım. İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım.

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