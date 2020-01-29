"BU BİR KINAMA DEĞİL"

Wood, gelen tepki mesajlarının ardından "Bu bir kınama veya kutlama değil. Bu sadece herkesin farklı duyguları olabileceğine ve kavga etmek yerine yas tutmak için herkese yer olduğunu dair bir hatırlatma. Herkesin kaybı var. Lütfen kibar olup herkese saygı gösterelim" açıklamasını yaptı.