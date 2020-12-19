"Her şey titreme nöbetleri ve aşırı yorgunlukla başladı" diyen 47 yaşındaki model, gönderisine şu notu düştü:

Yeni semptomlar çıkmaya başladıkça dinlenebildiğim kadar dinleniyorum. Güçlü bir şekilde savaşan vücudum için şükrediyorum.