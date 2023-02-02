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Eva Green: Çok aşağılayıcı bir durum - Magazin haberleri

Eva Green: Çok aşağılayıcı bir durum

İptal edilen 'A Patriot' filmi nedeniyle Hollywood yapımcılarıyla mahkemelik olan Eva Green, ortaya çıkan mesajları hakkında konuştu: "Mesajlarımın mahkemede ifşa edilmesini beklemiyordum. Bu zaten çok aşağılayıcı bir durum"

Giriş: 02.02.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fransız oyuncu Eva Green'in başı 2019'da çekimlerine başlanması planlanan ancak sonrasında iptal edilen 'A Patriot' filmiyle dertte.

  • Eva Green, yapım şirketi White Lantern Films'e ve finansör SMC Specialty Finance LLC'ye arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

  • Mahkemeye sunulan belgelerde Eva Green'in mesajlaşmalarda yapımcılara "moron", "aptal", "üzgün küçük insan" ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

  • "İFŞA EDİLMEYİ BEKLEMİYORDUM"

    Ancak Yahoo! News'un haberine göre; Eva Green, prodüksiyonu sabote ettiğini ya da terk ettiğini şiddetle reddetti. Green'in tanık kürsüsünde "Bir şeyleri çok açık bir şekilde söyleme huyum vardır" dediği ve "Mesajlarımın mahkemede ifşa edilmesini beklemiyordum. Bu zaten çok aşağılayıcı bir durum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

  • ESKİ ROL ARKADAŞININ SÖZLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

    Mesajların başka bir yerinde Eva Green'in senaryonun haklarını satın alma ve filmi kendi ekibiyle çekme olasılığını tartıştığı da söyleniyor. Green'in ise aslında filmden 'çıkma' niyetinin olmadığını; 2015'de bir başka 'James Bond' filmi çekmektense 'camı kırıp bileklerini kesmeyi' tercih edeceğini söyleyen, 'Casino Royale'deki rol arkadaşı Daniel Craig'in yorumuyla karşılaştırarak açıkladı:

    Bazen kast etmediğiniz şeyler söylersiniz. Birinden nefret edersiniz, 'Bu kişiyi öldüreceğim' dersiniz. Peki gerçekten o kişiyi öldürecek misiniz? Hayır. Bu sadece kalpten gelen bir çığlıktır. Daniel Craig'in bir kez daha bir Bond filminde oynamaktansa 'bileklerini kesmeyi' tercih edeceğini söylediği ünlü bir örnek var. Ama Craig özleşmesine sadık kaldı, başka bir Bond filminde oynadı ve bileklerini kesmedi. Bazen aşırı baskı altında böyle şeyler söylersiniz.

  • Eva Green, Daniel Craig'in sözlerini daha önce alıntılayan menajeri Charles Collier'ı kopyaladığının iddia edilmesi üzerine; "Bu hikayeyi çok iyi biliyorum çünkü Daniel'i tanıyorum" diye karşılık verdi.

  • "PRESTİJİNİ SARSMAYA ÇALIŞTILAR"

    Eva Green, yapım şirketine açtığı davanın mahkemesine katılmamıştı. Green'in avukatı Edmund Cullen, 2019'da çekilmesi planlanan filmde rol almak istediğini ama yapım şirketinin talepleri yerine getirmediğini öne sürmüştü.

    Avukat, yapımcıların Green'i "prestijini sarsmaya" ve 20 yıllık oyunculuk kariyeri olan oyuncunun "adını lekelemeye" çalıştığını ileri sürmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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